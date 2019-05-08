الأسيران الحروب والعويوي يواصلان إضرابهما لليوم (37)

رام الله- وطن: يواصل الأسيران عودة الحروب وحسن العويوي من محافظة الخليل إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم (37) على التوالي رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وبين نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال نفذت بحقهما عمليات نقل متكررة رغم ما يواجهانه من أوضاع صحية صعبة بعد مرور (37) يوماً على الإضراب، في محاولة للضغط عليهما وكسر الإضراب، وكانت آخر عملية نقل لهما بالأمس من معتقل "نيتسان الرملة".

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير الحروب (32 عاماً) هو من بلدة دير سامت ومعتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، وهو أب لعشرة أطفال، أما الأسير العويوي (35 عاماً) معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال.

وهذا ودعت عائلة الأسير الحروب إلى المشاركة في وقفة اسنادية لنجلها، تنظمها مساء اليوم الساعة 8:30 في بلدته دير سامت الشارع الرئيسي.