أحلام لاعبي نادي نماء الرياضي.. يبددها العدوان على غزة!

غزة- وطن- نورهان المدهون: استهدفت طائرات الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة ملعب "محمد أبو تريكة" التابع لنادي نماء الرياضي شرق مدينة جباليا، شمال قطاع غزة بثلاثة صواريخ، ما أحدث أضرارا جسيمة وخسائر في الملعب ومرافقة العامة من غرف حكام ومنشآت رياضية ومعدات.

مسؤول نادي نماء الرياضي "مروان الضميدي"، قال خلال لقائه مع وطن إن هذه المرة الثانية التي يتعرض الملعب للقصف من قبل الاحتلال، في إطار استهداف الملاعب الرياضية الفلسطينية، موضحاً أن الملعب مصمم بمواصفات عالمية حيث يبلغ طوله 110 متر وعرضه 85متر.

ونوه الضميدي إلى أن الملعب تابع للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وانتهى مؤخراً من استضافة الموسم الرياضي المحلي – الدرجة الثانية والثالثة-، لافتاً إلى أنه خاص بالأنشطة الرياضية ومتاح لجميع الأندية الرياضية في غزة للتدريب وتنفيذ الأنشطة.

وعن الخسائر المادية قال الضميدي لـوطن: " انتهينا من ترميم النادي وتجهيزه بمواصفات عالية مؤخراً بعد استهدافه منذ 4 شهور، ليستهدفه الاحتلال مرة أخرى ويسبب خسائر فادحة قدرت بـ 20 ألف دولار.

وعبر الضميدي عن حزنه واستيائه لفقدان المعدات والتجهيزات الخاصة بالملعب، بقوله: " كنا بصدد الاستعداد لموسم رياضي جديد للحصول على الدرجة الممتازة، وتجهيز مدرج جديد أيضا، متسائلاً عن ضمانات عدم استهداف مرة أخرى من الاحتلال في حال تجهيزه.

وناشد الضميدي عبر وطن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب والاتحاد الدولي لمساعدتهم في بنائه من جديد ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على النادي.

فيما عبر طارق السلطان أحد رواد الملعب الذي اعتاد على تشجيع النادي والمشاركة في الأنشطة، عبر عن حزنه لاستهداف الملعب، للمرة الثانية في غضون شهور.