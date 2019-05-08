ابو ظريفة: التهدئة الاخيرة في قطاع غزة كان من المفترض ان تكون بقيادة منظمة التحرير

وطن: أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار طلال ابو ظريفة ان التهدئة الاخيرة في قطاع غزة كان من المفترض ان تكون بقيادة منظمة التحرير كما حدث في تفاهمات عام 2014 تجسيدا لمبدأ الشراكة في القرار الوطني الفلسطيني ومن اجل ان تكون شاملة وبضمانات دولية.

واستهجن ابو ظريفة في حديث لـ"صوت فلسطين" عدم اطلاع حركة حماس جميع الفصائل حتى اللحظة على البنود التي تم الاتفاق عليها لوقف اطلاق النار مع الجانب الاسرئيلي فجر الاثنين الماضي.

وفيما يتعلق بمحاولة الاحتلال زجّ مسيرات العودة من ضمن شروط وقف اطلاق النار وايقافها قال ابو ظريفة ان الموقف الوطني لن يقبل بوقف المسيرات رغم المسافة التي يتم طرحها مشيرا الى ان الاحتلال ليس بحاجة الى اي مبررات لخرق اي اتفاق.