جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا تؤكد ضرورة إجراء فحص ما قبل الزواج

رام الله- وطن- بدر أبو نجم: دعت جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا، المجتمع الفلسطيني للمحافظة على الإنجاز الوطني من خلال الالتزام بفحص ما قبل الزواج، وهو الذي توفره مديريات وزارة الصحة مجاناً، داعية لضرورة توفير خدمات صحية أفضل للمرضى من خلال اعتماد مؤشرات صحية وجودة خدمات مقدمة لهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الجمعية، الأربعاء، في مقر وزارة الإعلام برام الله، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع مرضى الثلاسيميا الذي يوافق اليوم الأربعاء الثامن من أيار من كل عام.

وأكد رئيس جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا، بشار الكرمي، الحرص على الحفاظ على الانجاز الوطني في الحد من ولادات جديدة مصابة بالثلاسيميا، من خلال الالتزام بإجراء الفحوصات المسبقة.

وأضاف الكرمي: إننا على ثقة بأهمية وضرورة الالتزام بإجراء فحص ما قبل الزواج كحجر أساس، وتطوير أدوات تصدينا لهذا المرض والخروج بأفضل النتائج، مؤكداً أنه لا مجال للتراجع عما تم تحقيقه أو العودة إلى الخلف خطوة واحدة.

وبلغ عدد المرضى في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 866 مريضا ومريضة، موزعين على كافة محافظات الوطن.

كما شددت الجمعية خلال المؤتمر على دور وزارة التربية والتعليم ودور الإعلام في التأثير الإيجابي، وصياغة وعي مجتمعي في مجال الثلاسيميا، واستمرار وتطوير الشراكة القائمة.

وشرح المؤتمر وضع مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة حيث النقص الحاد في الأدوية، وعدم توفر الفحوصات في الضفة أو غزة على حد سواء.