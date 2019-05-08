الديمقراطية: لا ضرورة لدورة جديدة للمجلس المركزي قبل تنفيذ قرارات إعادة تحديد العلاقة مع "إسرائيل" والتحرر من أوسلو

رام الله- وطن: جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مطالبتها بتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة "إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من كل قيود أوسلو والتزاماته.

وفي بيان لها، الأربعاء، رأت الجبهة أنه لا ضرورة لدورة جديدة للمجلس المركزي قبل تنفيذ قرارات إعادة تحديد العلاقة مع "إسرائيل" والتحرر من أوسلو.

وأضافت " الدعوة لدورة جديدة للمركزي، دون تنفيذ ما تمّ اتخاذه من قرار بشأن تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، هي عودة مكشوفة إلى لعبة الباب الدوار وسياسة الإحالات المتكررة وهدفها تعطيل القرارات السابقة".

ودعت الجبهة القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية في م.ت.ف، والسلطة، إلى الانتقال من سياسة تعطيل القرارات، وسياسة المراوحة في المكان، والسياسة الانتظارية، إلى سياسة عملية ميدانية بتطبيق قرارات المجلس المركزي والوطني.

وبينت أن دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي، تشترط وضوحاً في المرجعية الدولية والإشراف الدولي وضمان النتائج التي تكفل لنا حقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف.

كما ثمنت "الديمقراطية" الدعوة للعمل على تنقية الأجواء بين فصائل م.ت.ف، والتي كان من أسبابها "سياسة التفرد والإستفراد والإقصاء والتهميش، وتفعيل الهيئات وتعطيل قراراتها كما التي تتبعها القيادة الرسمية الفلسطينية، بما في ذلك حرمان الفصائل الفلسطينية خاصة الجبهتان، الديمقراطية والشعبية، من مستحقاتها المالية، كما في الصندوق القومي الفلسطيني.

كما طالبت بنقل القضية إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات: نيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، الدعوة لمؤتمر دولي لحل المسألة الوطنية.

وشددت على ضرورة "إلغاء الإجراءات المالية العقابية بحق أهلنا في قطاع غزة، واستنهاض المقاومة الشعبية بكل أشكالها، في وجه الاحتلال والاستيطان".

وفي بيانها، طالبت "الديمقراطية" بالإفراج عن الحقوق المالية لها وللجبهة الشعبية في الصندوق القومي، كما أقرتها دورات المجلس الوطني الفلسطيني، داعية لتشكيل مجلس إدارة للصندوق، "لوضع حد لسياسة تحويل أموال م.ت.ف إلى أدوات بيد القيادة الرسمية لتسعير الخلافات السياسية وتصفية الحسابات بأساليب غير مبدئية".