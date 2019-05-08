جنين: الاحتلال يمدد توقيف الاسير القاصر سامر عويس لمدة أسبوعين

جنين- وطن: مددت محكمة الاحتلال، توقيف الأسير القاصر سامر عبد الكريم عويس (16 عاماً) من مخيم جنين اليوم الإربعاء، لمدة اسبوعين.

وأوضحت عائلته أن المحكمة رفضت الإفراج عنه، مشيرة إلى أنه يعتبر الابن الثاني لها والذي تعتقله سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري. "وفق موقع صحيفة القدس "

واستجابت لطلب النيابة باستمرار اعتقاله حتى إصدار لائحة اتهام ، مشيرة إلى أن سامر الذي اعتقل في 15-4 ، عرض لتحقيق قاس في زنازين سجن عسقلان .

يشار إلى أنه كانت قوات الاحتلال اعتقلت شقيق سامر الشاب راتب عويس في 15-1-2019 ، وقد انضم لوالده الاسير عبد الكريم عويس القائد في كتائب الاقصى المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات .