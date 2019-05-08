سرايا القدس: ايدينا على الزناد وسنبدأ من حيث انتهينا في المعركة السابقة

رام الله - وطن: اكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ان ادخال المقاومة لصاروخ بدر 3 للخدمة يؤكد بما لا يدع للشك على تطور لافت في قدرات التصنيع العسكري في سرايا القدس.

وقال الناطق باسم سرايا القدس ابو حمزة في كلمة مقتضبة ان سرايا القدس ايديها على الزناد وستبدأ من حيث انتهت المعركة السابقة في حال عدم التزام الاحتلال بتنفيذ التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني قرر كسر الحصار مهما كلف ذلك من ثمن.

واكد ابو حمزة ان "تطور قدرات التصنيع العسكري ما كان ليتم لولا دعم محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الاسلامية في ايران التي ما بخلت عنا يوما في كافة المجالات."

واكد ابو حمزة ان الانجازات الميدانية للمقاومة ما كانت لتكون لولا تشكيل غرفة العمليات المشتركة والتواصل القائم بين سرايا القدس وكتائب القسام قبل التصعيد والتنسيق والعمل المشترك بينهما .