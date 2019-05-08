الاحتلال يعتدي على المصلين في الاقصى ويعتقل 3 شبان من أمام باب الأسباط

القدس- وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مُصلين في منطقة باب الأسباط عقب الانتهاء من صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك واعتقلت 3 مواطنين، كما أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب الشبان الذين اعتادوا احياء أمسيات رمضانية على مدرجات باب العامود، ما أدى لاندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وكان آلاف المواطنين أدوا، الليلة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن الأوقاف الإسلامية خصصت مصلى قبة الصخرة وباحة صحنه وبعض اللواوين للنساء، فيما تم تخصيص مصليات القبلي والأقصى القديم والمرواني وباحات ولواوين المسجد للرجال.

وتجري دائرة الأوقاف الإسلامية واللجان المساندة والعاملة في الأقصى استعدادات ضخمة لاستقبال عشرات الآلاف من المصلين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي أعلنت فيه جمعية الهلال الأحمر واللجان الإغاثية والفرق الكشفية والتطوعية، جهوزيتها للجمعة الأولى.