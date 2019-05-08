أسعار الذهب تهبط بعد صعودها لأعلى مستوياتها

وطن: هبطت أسعار الذهب بعد صعودها لأعلى مستوياتها فيما يزيد على ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، مع انحسار الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، بعدما قال البيت الأبيض إنه تلقى تلميحا من الصين بأنها تريد إبرام اتفاق تجاري.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1280.76 دولارا للأوقية (الأونصة) .

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1281.40 دولارا للأوقية.

ومن المقرر أن تبدأ وفود تجارية من واشنطن وبكين جولة جديدة من المحادثات غدا الخميس.

وقال مايكل ماتوسيك كبير المتعاملين لدى يو.إس جلوبال إنفستورز "المستثمرون متفائلون بالخروج باتفاق مناسب من تلك المحادثات، وهو ما زاد الشهية للأصول العالية المخاطر وأثر سلبا على الذهب".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 في المئة إلى 14.84 دولارا للأوقية، في حين تراجع البلاتين 1.1 في المئة إلى 858.50 دولارا للأوقية.

وهبط البلاديوم واحدا في المئة إلى 1314.01 دولارا للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1311.51 دولارا في وقت سابق من الجلسة.