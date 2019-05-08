أمن الدولة اللبناني يدهم صحيفة "الأخبار" اللبنانية بحثا عن ابراهيم الامين

وطن: أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن "​أمن الدولة​ اللبناني دهم مقر صحيفة "الأخبار" ويبحث عن مكان الصحافي ابراهيم الامين" رئيس تحرير الصحيفة.

وقالت القناة أنّ "أمنَ الدولة وبعد دهمِ مكاتبِ وزارة الخارجية نفّذ عمليةَ تفتيشٍ في مبنى جريدةِ الأخبار، فيما تجري منذ يومين عملياتٌ متواصلة لترّقبِ وتتبّعِ زوار "الاخبار" ومكاتبها، اضافة الى البحث عن مكان سكن الصحافي ابراهيم الامين".

من جانبه قال نائب رئيس تحرير جريدة "الأخبار" بيار أبي صعب، أنّ "عناصر من أمن الدولة حضروا الى مبنى الجريدة مطالبين بالحصول على كاميرات المراقبة وسألوا عن مكان سكنِ رئيسِ تحرير الجريدة إبراهيم الأمين".

من جهتها، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، أنّ "بعض وسائل الإعلام تناقلت خبراً مفاده أنّ عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة قد داهمت مبنى جريدة الأخبار"، واضافت: "يهم المديرية العامة أن توضح أنّ هذا الملف قد أصبح في عهدة القضاء المختص، وأنّ كل أعمال التحقيق كانت بإشارة منه وضمن الأصول القانونية المعمول بها".