استقالة حكومة الرزاز تمهيدا لإجراء تعديل وزاري

رام الله - وطن: قدم وزراء الحكومة الأردنية الأربعاء استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب.

ويعد هذا التعديل هو الثالث في حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو/حزيران الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر/تشرين الأول وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات، والثاني في 22 يناير/كانون الثاني الماضي وشمل أربع حقائب، وشكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية.

وأفاد مصدر رسمي أردني، أن وزراء الحكومة الأردنية قدموا الأربعاء استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومة (عمر) الرزاز".

وأوضحت أن "رئيس الوزراء طلب الأربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة".

ونقلت الوكالة عن الرزاز تأكيده أن "التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها".