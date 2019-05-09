جلسة "غير رسمية" لمجلس الأمن بشأن الاستيطان

رام الله - وطن: يعقد مجلس الأمن، اليوم الخميس 9 ايار، جلسةً خاصة بشأن "بناء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية"، بطلبٍ من الكويت وجنوب إفريقيا وإندونيسيا.

ويترأس الجلسة وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي، تحت عنوان "المستوطنات والمستوطنون الإسرائيليون: جوهر الاحتلال والحماية الأزمة وعرقلة السلام ". مع الإشارة إلى أنّ جلسة اليوم تُعقد بصيغة "أريا"، أي ذات طابع غير رسمي، ولا يصدر عنها أيّة قرارات أو بيانات باسم المجلس.

ويُشارك في الجلسة وزير الخارجية ، رياض المالكي.

ووزّعت الدول الثلاث التي طالبت بالجلسة، مذكّرة حول الهدف من عقدها، والذي يرتكز على تهديد ما يُسمّى "حل الدولتين"، بفعل البناء غير القانوني للمستوطنات، ونقل مستوطنيها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك الجزء الشرقي من العاصمة المحتلة القدس .