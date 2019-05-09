الاحتلال يغلق بوابة النبي صالح الواصلة الى قرى غرب رام الله

رام الله- وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الطريق الواصلة لقرى شمال غرب رام الله.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال أغلق البوابة الحديدية المقامة على مدخل النبي صالح، ومنع مركبات المواطنين من المرور، ما اضطرهم إلى سلوك طرق التفافية للوصول إلى وجهتهم.

وأشاروا إلى أن الإغلاق يأتي في وقت سيقوم به المستوطنون باحتفالات قرب مستوطنة "حلميش"، لمناسبة احتفالات ما يسمى بالذكرى الـ71 لقيام دولة الاحتلال، نكبة فلسطين عام 1948.