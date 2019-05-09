الاحتلال يمنع 7 مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة

وطن: منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سبعة مواطنين من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني يوم الأربعاء بحجة المنع الأمني.

وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الخميس أن 3189 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.

وأشارت إلى أن عدد المغادرين بلغ 1940 مسافرًا والقادمين 1249 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال سبعة مواطنين.

ومن المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء وفي كلا الاتجاهين.