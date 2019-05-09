137 مستوطنا يقتحمون الأقصى

القدس- وطن: اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

قال مسؤول العلاقات العامة والاعلام بدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس فراس الدبس، إن 137 مستوطنا اقتحموا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد الأقصى قبل مغادرته من جهة باب السلسلة، علما أن عددا كبيرا من المواطنين يتواجد في المسجد المبارك للتعبّد برحابه الطاهرة.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم، دعت أنصارها وجمهور المستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى اليوم تزامنا مع احتفالات الاحتلال بذكرى تأسيس كيانه على حساب شعبنا الفلسطيني وأرضه.