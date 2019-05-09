طائرات أميركية إلى الخليج العربي والسبب إيران

وطن: قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد، اليوم الخميس إن قرار إرسال حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" إلى الخليج العربي جاء لردع التهديد الإيراني في المنطقة.

وأضاف دانفورد، خلال جلسة للكونغرس : "لقد كان تركيزنا على عامل الردع. فاستنادا إلى المعلومات الاستخبارية أردنا

إرسال رسائل لإيران تفيد بأننا مدركون للتهديد الذي تمثله في المنطقة وبأننا مؤهلون للرد على هذا التهديد".

وأشار إلى أنه طلب تسريع حركة حاملة الطائرات "لينكولن" حتى لا يكون هناك غموض بشأن الاستعداد للرد على أي

تهديد المواطنين والشركاء في المنطقة.