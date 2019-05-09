لجنة المتقاعدين قسرا تناشد عبر وطن رئيس الوزراء اشتية بانصافهم وتؤكد: الحكومة السابقة أحالتنا للتقاعد ظلما

رام الله - وطن: وجه ممثل لجنة المتقاعدين قسراً سلطان الريماوي عبر وطن رسالة الى رئيس الوزراء محمد اشتية تطالبه بإنصافهم وإعادة النظر في قضيتهم، مشيرا إلى وجود تفهم لدى رئاسة الوزراء للامر، قائلاً "نتمنى ونتأمل أن تنصفنا حكومة الدكتور اشتية، بعد أن ظُلمنا دون وجه حق وتمت إحالتنا للتقاعد ظلماً من قبل الحكومة السابقة".

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد استقبل وفدا يوم امس الاربعاء من المتقاعدين العسكريين قسراً ، اذ اكد الريماوي تفهم رئيس الوزراء لقضيتنا مثمنا صمودنا.

وأشار الريماوي خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الإعلامية ريم العمري، إلى الالتزامات والقروض وكم المصاريف المتراكمة والملقاة على عاتق الموظفين المحالين إلى التقاعد، وإلى حالة الإحباط الكبيرة التي وصلوا إليها.

وفي ذات السياق أضاف الريماوي: ان "الأمان الوظيفي في الحكومة السابقة كان مهدداً"، وأعرب عن أمله بأن ينصف المحالون إلى التقاعد قسراً في شهر رمضان الكريم.

واضاف: "نحن متفائلون بحكومة الدكتور محمد اشتية، وقد يكون لنا لقا آخر مع رئيس الوزراء في وقت قريب، لاستكمال البحث والنقاش في ملف قضية المحالين إلى التقاعد قسراً".