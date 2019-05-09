الكونغرس الأمريكي يطالب بمنحه وثائق تحقيق مولر

وطن: طالب مجلس النواب الأمريكي لشؤون الاستخبارات المدعي العام الأمريكي، ويليام بار، بمنحه الوثائق الخاصة بـتحقيق روبرت مولر في "التدخل الروسي" المزعوم.

وجاء في بيان لجنة المجلس أن رئيسها، أدام شيف، وجه رسالة للمدعي العام، ويليام بار، طالب فيها بتقديمه الوثائق والمعلومات المرتبطة بتحقيق المدعي الأمريكي الخاص، "روبرت مولر".

وأضاف البيان أن هذه الوثائق تضم كل المعلومات حول عمل الاستخبارات التي شملها تحقيق المدعي الأمريكي الخاص بالإضافة إلى النسخة غير المحررة لتقريره وكذلك الأدلة ذات الصلة.

الجدير ذكره أن أنهى روبرت مولر في أبريل الماضي تحقيقه حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والذي استمر أكثر من عامين.

فيما أكد في تقريره الاتهامات الموجهة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، غير أنه لم يعثر على أي أدلة على وجود "مؤامرة" بين الرئيس ترامب وروسيا، وهو ما نفاه البيت الأبيض والكرملين على حد سواء، في حين لم يتوصل مولر إلى أي استنتاج معين حول مسألة عرقلة ترامب للعدالة.