وزيرة الصحة تعقد اجتماعا لمتابعة مشروع بناء المستشفى الهندي ببيت ساحور

رام الله- وطن: عقدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اجتماعاً مع السفير الهندي في فلسطين سونيل كومار ورئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير لمتابعة سير العمل في مشروع بناء المستشفى الهندي ببيت ساحور.

وقالت د. الكيلة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس في مكتبها برام الله، إن فلسطين تثمن الدور الهندي الكبير في دعم شعبنا، خصوصاً في الجانب الصحي، مؤكدة أن بناء المستشفى الهندي في بيت ساحور سيخفف الضغط على مستشفى بيت جالا الحكومي، وسيساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحثت وزيرة الصحة مع السفير الهندي ورئيس بلدية بيت ساحور الإجراءات اللازمة لتسير سير المشروع في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة قدمت كل الدعم والتسهيلات لهذا المشروع.