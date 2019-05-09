تمديد توقيف مقدسيين والإفراج عن ناشط وفتى بشروط

وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس، تمديد توقيف شابين مقدسيين، والإفراج عن ناشط وفتى بشروط.

وذكر المحامي محمد محمود أن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال الشابين منذر ناصر ومحمد السلايمة ليوم غد، والإفراج عن الفتى مؤيد السلايمة، بشرط الحبس المنزلي لمدة يوم، وكفالة 500 شيكل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشبان خلال ملاحقتها للمقدسيين في منطقتي بابي الأسباط والعمود بمدينة القدس المحتلة، تزامنًا مع خروجهم من صلاة التراويح.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال ألقت القنابل الصوتية بكثافة في منطقة باب العمود والمصرارة وشارع السلطان سليمان، وأخلت المنطقة بالقوة، وفي باب الأسباط اعتدت على المصلين بالضرب المبرح.