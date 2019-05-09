مذكرة تفاهم بين المرصد الأورومتوسطي والاتحاد العربي للقضاة

جنيف- وطن: وقع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للقضاة بهدف تأسيس آلية عمل تُنظم عملية تبادل الخبرات وبناء الوعي في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وأوروبا.

وتضمنت مذكرة التفاهم الموقعة، الاتفاق على الشراكة بين المرصد الأورومتوسطي والاتحاد العربي للقضاة في مجالات الاهتمام المشتركة لكلا الطرفين، وتحديداً الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخاصة في المناطق التي لا تزال تشهد صراعات متواصلة.

واتفق الطرفان -وفق مذكرة التفاهم- على العمل لإعداد الأنشطة ورفع الوعي في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الدول العربية، ويشمل ذلك التعاون في تنظيم مساقات قصيرة وورش عمل ومدارس صيفية.

كما اتفقا على التعاون لإعداد ونشر أبحاث مشتركة تعنى بمجالات العمل المشتركة، بما في ذلك برامج التدريب التي ينظمها المرصد الأورومتوسطي كبرنامج نموذج المراقبة، والتدريب، والإنتاج.

واتفق الطرفان كذلك على التعاون في إصدار ونشر تقارير رصد حول انتهاكات استقلال القضاء في المنطقة العربية بما في ذلك حملات الدعم والمناصرة على المستوى الإقليمي والدولي وفي مجلس حقوق الإنسان ولدى المقررين الخاصين في الأمم المتحدة.

والاتحاد العربي للقضاة هو شبكة جمعيات قضائية عربية مستقلة وغير ربحية مقره الرئيسي في تونس ويضم 13 هيكلا قضائيا عربيا من عدة دول عربية من بينها تونس والمغرب وفلسطين واليمن ولبنان وليبيا وموريتانيا.