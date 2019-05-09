مصادر تؤكد والأونروا تنفي لـوطن نية لنقل مقر الوكالة الرئيسي في القدس إلى رام الله

رام الله- وطن: قالت مصادر في كلية دار المعلمين التابعة لوكالة الأونروا في مدينة رام الله، لـوطن، إن هناك نية لنقل مقر الوكالة الرئيسي في القدس المحتلة إلى مقر الكلية في رام لله.

وأوضحت المصادر أنه سيجري نقل مختبر الكيمياء من مبنى 3 إلى مبنى اخر بعد الانتهاء من الفصل الدراسي الحالي، حتى يتم فسح المجال لنقل مقر الوكالة الرئيسي إلى مبنى 3.



من جهته، نفى الناطق باسم وكالة الأونروا سامي مشعشع لـوطن، وجود نية لنقل مقر الوكالة الرئيسي في القدس المحتلة إلى رام الله.

وقال مشعشع "هذا خبر ملفق عاري عن الصحة لا دقة له ولا اساس".

وأضاف: الوكالة موجودة في هذا المقر منذ خمسينيات القرن الماضي ولن تتركه الا عندما تحل قضية اللاجئين حسب ما يرتأيه اصحاب القضية انفسهم.

ونفى مشعشع بشكل قطعي أن تكون الوكالة خططت العام الماضي لنقل مقرها، بعد تهديدات رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات بطردها من القدس.

وقال: لم يكن هناك نية لنقل مقر الوكالة من القدس.. بتاتا لا، لا يعني ان مجرد رئيس بلدية قال في حملته الانتخابية اريد طرد الوكالة أن نقوم بحزم امتعتنا ونغادر. مضيفاً: هناك قوانين دولية واتفاقيات دولية وثنائية في هذا الموضوع.

وكان رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، قال العام الماضي، إنه سيدفع إلى طرد وكالة الأونروا من المدينة، وإنه أصدر تعليماته للمسؤولين الإسرائيليين في المدينة لإعداد خطة للاستعاضة عن جميع مهام الأونروا بخدمات البلدية.

وأثارت تصريحات بركات حينها، رفضاً قاطعاً من وكالة الأونروا والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.