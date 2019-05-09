وزارة التعليم بغزة تعلن نتائج امتحان توظيف المعلمين 2019

غزة- وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي نتائج امتحان توظيف المعلمين للعام 2019.

وقال مدير عام العلاقات الدولية والعامة معتصم الميناوي إن من يظهر مقابل اسمه (مرشح للمقابلة) عليه التوجه لمديرية التربية والتعليم خلال الفترة من 12/5/2019 وحتى 16/5/2019، مصطحباً معه المستندات التالية إن وجدت:

شهادات الخبرة الأصلية وصورة عنها، وشهادات الحالات الإنسانية (أسرة شهيد، الأسرى، الحالات الاجتماعية)

ولفت الميناوي أن المقابلات ستحدد لاحقا، موضحاً أن الوزارة ستقابل ما يقرب من 5000 مرشحاً، وستفرز المقابلات دورا وظيفيا واضحا، وستكون هناك فرص وظيفية للمرشحين حسب الدور الوظيفي، من خلال فرص عمل عقود حكومية وفرص العمل المؤقتة بالتعاون مع المؤسسات المانحة.

ودعا الميناوي المرشحين لمراجعة موقع الوزارة للتعرف على علامات الترشح للمقابلة.

لمطالعة النتائج: http://query.mohe.ps/index.php