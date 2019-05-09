النائب العام المستشار أكرم الخطيب يلتقي وفداً من نقابة الأطباء الفلسطينيين

رام الله- وطن: استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مكتبه، اليوم، وفداً من نقابة الأطباء الفلسطينيين يرأسه نقيب الأطباء د. شوقي صبحة، ورئيس اللجنة الفرعية في محافظة الخليل د. وائل ابو سنينة، رئيس اللجنة الفرعية في محافظة رام الله د.وائل الشيخ، رئيس اللجنة الفرعية في محافظة بيت لحم د. محمود ابراهيم، والمدير الإداري أ.سعد اشتيه.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون ما بين النيابة العامة ونقابة الأطباء في القضايا ذات الشأن، وتفعيل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وتسهيل وسرعة انجاز القضايا المتعلقة بالأطباء، وشدد الطرفان على ضرورة محاسبة الخارجين عن القانون ممن يقومون بالاعتداء على الأطباء والمراكز الطبية والمستشفيات، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم حفاظاً على الأمن والسلم الأهلي، وإدراكاً لأهمية ما تقوم به الطواقم الطبية من جهود في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن الفلسطيني.