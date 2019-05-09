سلطة النقد تحذر من عملة يورو في السوق الفلسطينية مشتبه بتزييفها

رام الله- وطن: أهابت سلطة النقد بالتجار وجمهور المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع أية مبالغ مالية بعملة اليورو، للاشتباه بتزييفها.

وأوضحت سلطة النقد أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بمحاولة تمرير عملات يورو، مشتبه بتزييفها، عبر محال وشركات الصرافة وفروع بعض المصارف العاملة في فلسطين.

ودعت سلطة النقد المواطنين إلى الإبلاغ عن أية عملات يشتبهون بتزييفها، للمباحث العامة، وسلطة النقد من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر البريد الالكتروني.

وأكدت سلطة النقد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاربة ظاهرة تزييف العملات، والحد من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل "الإرهاب"، مشيرة إلى أن تزييف العملات من الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني وتتطلب اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها وفق القانون.