جامعة القدس تستقبل النائب الأكاديمي للعلاقات الدولية لجامعة هارفارد

القدس- وطن: في زيارة هي الأولى من نوعها، زار جامعة القدس النائب الأكاديمي للعلاقات الدولية لجامعة هارفارد البروفيسور مارك إليوت، شملت مجموعة من لقاءات العمل وجولة ميدانية في الحرم الجامعي.

والتقى البروفيسور إليوت الاستاذ الدكتور عماد أبوكشك رئيس جامعة القدس، وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات وبرامج.

كما واجتمع البروفيسور إليوت مع هيئة رئاسة جامعة القدس ممثلة بالدكتور حنا عبد النور، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، والأستاذ ليث عرفة، مساعد الرئيس لشؤون التنمية والاتصال، اضافة الى الدكتور دان تيريس، عميد كلية القدس بارد، والاستاذ غسان الديك، عميد القبول والتسجيل.

وقد اطلع خلال اللقاء على تاريخ نشأة الجامعة، وخططها التطويرية وبرامجها الحالية.

ويجدر الذكر ان جامعة القدس تقدم مجموعة من المبادرات الأكاديمية والبحثية مع جامعة هارفارد، كإتفاقية التعاون في مجال التنافسية والتنمية، ومبادرة العدل الدولي، ومبادرة علوم الأعصاب، حيث ان جامعة هارفرد الأمريكية تعد من أعرق جامعات العالم.