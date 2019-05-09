الاحتلال يرفض استئنافاً للإفراج عن أسير مقابل كفالة مالية

وطن: رفضت ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الخميس، استئنافا تقدمت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لإطلاق سراح الأسير أنس عواد (32 عاما) من بلدة عورتا جنوب شرق نابلس بكفالة مالية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن "العليا" أبقت على اعتقال الأسير عواد لحين استكمال الإجراءات القانونية ضده.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الالتماس قدم بعد جلسة المحكمة التي مثل امامها أنس يوم 30 أبريل/ نيسان الماضي، مشيرة إلى أنه يمر بوضع صحي وحياتي صعب، بعد الاعتداء عليه خلال تواجده في معتقل النقب، بدعوى نيته طعن احد السجانين.

وطالبت الهيئة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري للاطمئنان على صحة أنس، والضغط للإفراج عنه، علما أن جلسة المحكمة المقبلة ستكون يوم 22/5 المقبل في المحكمة المركزية في بئر السبع لسماع الشهود.

يذكر أن الأسير عواد اعتقل بتاريخ 28/3/2018 وأمضى عاما كاملاً في الإعتقال الإداري، ويقبع حالياً في عزل أوهليكدار.