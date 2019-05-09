مصرع 4 مستوطنين بحادث طرق على شارع 443 غرب رام الله

رام الله- وطن: قتل أربعة مستوطنين وأصيب 10 آخرين في حادث طرق مروع وقع عصر اليوم، الخميس، على الشارع الاستيطاني رقم 443، الواقع غرب رام الله ويربط مدينة القدس المحتلة بمدن الساحل.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام حافلة ركاب صغيرة في الجدار الإسمنتي الفاصل وسط الطريق.

وأضاف الشهود أن الحافلة التي أقلت 13 شخصًا، استمرت بالتقدم نحو عشرة كيلومترات بعد الاصطدام. وحين وصلت الطواقم الطبية، وجدت 4 أشخاص فاقدين للوعي ومصابين بجروح حرجة، توفيوا لاحقا.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق حركة المرور في مسار شارع 443 المؤدي إلى القدس، في أعقاب الحادق، فيما أشارت التقارير إلى أزمة مرورية خانقة نتجت عن الحادث.