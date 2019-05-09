بابا الفاتيكان يصدر قوانين للإبلاغ عن التحرش الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية

وطن: أصدر بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، الخميس، قوانين جديدة للإبلاغ عن التحرش الجنسي وعمليات التغطية في الكنيسة الكاثوليكية، موجها أمرا هو الأول من نوعه والمتمثل بالإبلاغ عن مثل هذه الأعمال إلى السلطات الكنيسية الكاثوليكية.

وتشمل القوانين التي أصدرها البابا فرنسيس أيضا أمرا لجميع الابرشيات حول العالم لتوفير نظام "عام ويسهل الولوج إليه" لتقديم مثل هذا النوع من البلاغات، اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران العام 2020.

القوانين لم تطرق لعمليات الإبلاغ إلى السلطات المدنية (الشرطة وأجهزة الأمن المختصة في ذلك) واقتصرت فقط على العمليات الداخلية في الكنيسة الكاثوليكية، في أمر يأتي من أعلى سلطة كاثوليكية وسار على جميع الكنائس الكاثوليكية حول العالم.



ويذكر أنه لم يكن هناك نظام موحد وعالمي في الكنيسة الكاثوليكية لتقديم بلاغات وطلبات التحقيق في قضايا تحرش أو عمليات تغطية من شأنها إعاقة سير التحقيقات في هذا الشأن.