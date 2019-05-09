نتنياهو سيطلب تمديد فترة تشكيل حكومته

وطن: ذكرت قناة 13 العبرية، مساء اليوم الخميس، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيطلب فترة تمديد تشكيل الحكومة الجديدة التي كلف بتشكيلها، عقب حصول الأحزاب اليمينية وفي مقدمتها الليكود على مقاعد أكثر من الأحزاب الأخرى.

وبحسب القناة، فإن المهلة المحددة لتشكيل الحكومة اقتربت من الانتهاء، وأن نتنياهو سيطلب من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين تمديدها.

ويواجه نتنياهو صعوبات كبيرة في تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الاشتراطات التي تحاول أحزاب مختلفة فرضها عليه.