انسحاب 3 شركات عالمية من مناقصة للقطارات في المستوطنات

وطن: ثمن الامين العام لجبهة النضال الشعبي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني، انسحاب 3 شركات عالمية عاملة بقطاع القطارات، من مناقصة خاصة بنظام القطارات الإسرائيلية الخفيفة التي تربط المستوطنات ببعضها وبالقدس.

واعتبر مجدلاني في بيان اليوم الخميس، هذه الخطوة بأنها تعبير واضح عن رفض الاستيطان ومخاطره، كونه عمل خارج عن القانون، وجريمة ترتكب ضد الاراضي الفلسطينية، وان الاستيطان هو من أبرز العقبات امام أية تسوية سياسية.

وتابع: موقف كلا من شركات بومباردييه الكندية "Bombardier"، وماكواري الأسترالية "Macquarie Group" وسيمنز الألمانية "Siemens" بالانسحاب من مناقصة القطارات، بعد ضغط مستمر من منظمات حقوقية وحركات المقاطعة، هو بداية جيدة نحو انسحاب كافة الشركات العاملة في المستوطنات.

واشار الى ان القطارات تعتبر اداة استيطانية، ولتعزيز الوجود الاستيطاني المرفوض دوليا طبقا لقرارات الشرعية الدولية.

كما ثمن مجدلاني خطوات حركة المقاطعة واهمية تعزيزها "فهذه الجهود تشكل أداة ضغط على كافة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات التي تنهب اراضي دولة فلسطين".