تصفيات كأس آسيا للشباب| منتخبنا يواجه العراق وعمان والكويت

وطن: أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 19 سنة، منتخبنا الشاب، في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: العراق (المضيفة)، عمان، الكويت، باكستان.

وجرت القرعة، اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يشارك في التصفيات 46 منتخباً، تم توزيعها على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 منتخباً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 21 منتخباً.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وضمت المجموعة الثانية: قطر (المضيفة)، اليمن، تركمانستان، سريلانكا. والمجموعة الثالثة: طاجيكستان (المضيفة)، سوريا، لبنان، المالديف. والمجموعة الرابعة: الإمارات، إيران (المضيفة)، قرغيزستان، نيبال.

والمجموعة الخامسة: الأردن، البحرين (المضيفة)، بنجلاديش، بوتان. والمجموعة السادسة: حاملة لقب البطولة السعودية (المضيفة)، أوزبكستان، الهند، أفغانستان.

والمجموعة السابعة: تايلاند، ماليزيا، كمبوديا (المضيفة)، بروناي، جزر شمال ماريانا.

المجموعة الثامنة: أستراليا، الصين تايبيه (المضيفة)، ماكاو، لاوس. المجموعة التاسعة: كوريا الجنوبية، الصين، ميانمار (المضيفة)، سنغافورة. المجموعة العاشرة: اليابان، فيتنام، (المضيفة)، منغوليا، جوام.

المجموعة الحادية عشرة: إندونيسيا (المضيفة)، كوريا الشمالية، هونج كونج، تيمور الشرقية.

وتجري التصفيات في الفترة من 2-10 تشرين ثاني 2019