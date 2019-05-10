توسعة إضافية لمساحة الصيد ببحر غزة لـ12 ميلا

وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، إعادة توسعة مساحة الصيد حتى 12 ميلًا واستئناف في بحر قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين في غزة في بيان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الجانب الفلسطيني بقرارها إعادة توسعة مساحة الصيد اعتبارًا من صباح غد الجمعة، بعد منع استمر لأيام.

وأشار إلى أنه ستعاد المساحة إلى 12 ميلًا من ميناء غزة حتى رفح جنوبًا و6 أميال حتى بيت لاهيا شمالًا ابتداءً من يوم غدٍ الساعة 10:00 صباحًا.

وتوصلت فصائل المقاومة والاحتلال لوقف لإطلاق النار فجر الاثنين الماضي برعاية مصرية أممية، تلتزم "إسرائيل" بموجبه بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار.

وشنت "إسرائيل" عدوانًا داميًا على قطاع غزة يومي السبت والأحد أدى لاستشهاد 27 مواطنًا بينهم ثلاثة نساء ورضيعتان وطفل وجنينان.

وردت المقاومة على العدوان بقصف مكثّف على أهداف إسرائيلية في غلاف غزة ومدن عسقلان واسدود وبئر السبع وكريات ملاخي، ما أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين وجرح العشرات.

واستهدفت بصاروخين موجهين آليتين عسكريتين إسرائيليتين شرق شمال القطاع ووسطه، وأصيبتا بشكل مباشر.

وعرضت المقاومة مقطعي فيديو يُظهران إصابة الآليتين بدقة، ولم يكشف الاحتلال عن حجم خسائره فيهما.