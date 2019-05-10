غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة"

غزة- وطن: يستعد الفلسطينيون الغزيون للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة الفلسطينيين للمشاركة الواسعة في جمعة " موحدون

في مواجهة الصفقة" والتي نؤكد فيها على رفضنا لكل المشاريع التصفوية وفي مقدمتها صفقة القرن.

واكدت الهيئة على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، محذرا الاحتلال من ارتكاب أية حماقات بحق المتظاهرين

السلميين.

وأضافت :"نؤكد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي والشعبي وهي غير قابلة للمساومة".