طفل فلسطيني من بلدة ديراستيا يحمل اسم (بشار الاسد)

رام الله- وطن: في الحالة الفلسطينية عادة ما يُنسب لمولود جديد اسم شهيد أو رمز ومناضل فلسطيني، والحالة هنا مختلفة طفل يحمل اسم الرئيس السوري "بشار الاسد"، ابن الرئيس السابق حافظ الأسد.

"بشار الاسد" هو ابن المواطن فراس ذياب والذي يقطن بلدة ديراستيا التابع لمحافظة سلفيت، حيث ولد " الأسد" قبل يومين في المستشفى النسائي في نابلس، وقد أصدرت بحقه وزارة الداخلية شهادة ميلاد خط بها اسمه وجنسيته.



والد الطفل فراس : "الحمد لله والشكر لله الذي رزقنا بولد اسميناه (بشار الاسد)، اسأل الله ان يكون كبشار الأسد رجل المواقف الذي لم يخضع لأمريكا و"إسرائيل" وغطرستهم، وقدم الدعم لفلسطين ومقاومتها".