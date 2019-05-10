مبعدو كنيسة المهد يطالبون بإحالة قضيتهم للمحكمة الدولية

بيت لحم- وطن : أصدر مبعدو كنيسة المهد في غزة والدول الاوروبية بيانا في الذكرى السنوية 17 على ابعادهم من مدينة بيت لحم.

وجاء في البيان": تأتي الذكرى السابعة عشر للإبعاد في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، واقترافه ابشع الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، من هدم للمنازل وتقطيع اوصال محافظات الضفة الفلسطينية، وتهويد القدس ومحاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى، والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية، واستمرار سياسة الاعتقالات والزج بالآلاف من ابناء شعبنا في السجون الإسرائيلية، وصولا الى العدوان الغاشم على اهلنا في غزة قبل اسبوع، واستمرار الحصار الظالم منذ 12 عاما مضت، اكل الاخضر واليابس في غزة، في ظل صمت عالمي مريب على ما يحدث في فلسطين من جرائم، يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ولا يحرك هذا العالم ساكن.

وقال مبعدو كنيسة المهد في بيانهم: " ان سبعة عشر عاما مرت على ابعادهم من كنيسة المهد، مؤكدين ان اوضاع المبعدين مازالت متردية وتزداد سوء بسبب عدم وجود افق لحل القضية والعودة، والحرمان من الاهل ومنعهم من زيارة ابناءهم المبعدين، اضافة الى ان غالبية المبعدون فقدوا امهاتهم وآباءهم، اضافة الى منعهم من التحرك والسفر، وممارسة حياتهم الطبيعية بحريه، اضافة الى فقدانهم المبعد الشهيد اللواء عبد الله داوود خلال فترة الابعاد، مؤكدين ان كل ذلك يرتقي الى جرائم يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المبعدين من كنيسة المهد، وتخالف كافة القوانين والشرائع الدولية".

وطالب المبعدون الرئيس محمود عباس رفع قضايا على الاحتلال الاسرائيلي في المحكمة الدولية، بسبب انتهاكه القانون الدولي من خلال ابعادهم عن ارضهم، ومنع اهاليهم من زيارتهم، والضغط على الاحتلال من اجل اعادة المبعدين الى اهلهم ومدنهم في فلسطين.

كما طالبوا المقاومة الفلسطينية في قطاع غزه وخاصة كتائب عز الدين القسام بوضع قضية مبعدي كنيسة المهد ضمن الملفات التي ستطرح في المفاوضات القادمة على الجنود المأسورين في قطاع غزة.

وكذلك وجهوا مطالبات للأمم المتحدة وجاء فيها : "نطالب الامم المتحدة والسيد انطونيو غوتيريس الامين العام للأمم المتحدة بالوقوف الى جانب مبعدي كنيسة المهد، والضغط من اجل اعادة المبعدين الى بيوتهم في ظل استمرار جريمة الابعاد المخالفة للقانون الدولي الانساني ولاتفاقية جنيف الرابعة".

وطالبوا أيضا منظمة الصليب الاحمر الدولي وكافة مؤسسات حقوق الانسان بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي من اجل تأمين زيارات لأهالي المبعدين لأبنائهم غزة.

وفي ختام البيان : " نطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل من اجل انقاذ حياة اسرانا والوقوف الى جانبهم في مطالبهم العادلة، ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على انتهاكه للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة".