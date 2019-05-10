صحيفة سعودية تنشر قائمة لـ”40 إرهابيا” بينهم الشهيد أحمد ياسين!

وطن: نشرت صحيفة سعودية قائمة اليوم "الجمعة، لما زعمت أنها لـ "40 إرهابيا" حول العالم تأثروا بأفكار جماعة "الإخوان" المسلمين التي وصفتها بـ" الإرهابية".

وذكرت من بينهم أشخاصا كمؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ الشهيد أحمد ياسين ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وعدد من قياداتها البارزين.



وقالت صحيفة "مكة" نقلا عن موقع "CEP"، إن "الإخوان" لديهم روابط أيديولوجية مع الجماعات "الإرهابية" العنيفة، مثل القاعدة وداعش والنصرة وغيرها.