الاحتلال يقتحم "جمعية برج اللقلق" لإزالة فانوس القدس الرمضاني

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ترافقها طواقم من بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الجمعة، جمعية "برج اللقلق" الملاصقة لسور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، بهدف ازالة "فانوس القدس الرمضاني"، الذي تم اضاءته ليلة أمس بمشاركة واسعة من المواطنين والشخصيات الاعتبارية.

واضطرت قوات الاحتلال الى التراجع عن ازالة الفانوس مع تهديدات بإزالته خلال الأيام القادمة بعدما تصدى لها أبناء الحي ومجلس إدارة المؤسسة، والمحامي حمزة قطينة.