برشلونة يقرر التخلص من كوتينيو

وطن: كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الجمعة أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم قرر التخلي عن لاعبه البرازيلي فليبي كوتينيو خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بعدما ظهر الأخير بأداء باهتا للغاية، على عكس المتوقع، منذ انضمامه لصفوف النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الأداء الذي ظهر به كوتينيو أصاب جماهير برشلونة ومسؤوليه بخيبة أمل كبيرة، نظرا لأنه يعد الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، ولكنه لم يقدم المأمول منه.

وأوضحت الصحيفة أن بيع كوتينيو في الانتقالات الصيفية سيعود بنفع اقتصادي كبير على برشلونة، حيث سيوفر النادي الإسباني أموال "المزايا الإضافية" التي كان سيدفعها للنجم البرازيلي لو تقرر استمراره لوقت أطول مع النادي.

يذكر أن كوتينيو انضم لبرشلونة قبل عام ونصف العام مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو أخرى في صورة "مزايا مالية إضافية".

ويحصل كوتينيو على مبلغ المزايا المالية الإضافية في حال تحققت بعض الاشتراطات، مثل التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في العام الأول له مع الفريق، حيث يتقاضى مقابل ذلك خمسة ملايين يورو، وهو ما تحقق بالفعل.