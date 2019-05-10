304 شهداء منذ انطلاق مسيرات العودة

وطن: أفادت حصيلة رسمية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الجمعة، بأن 304 فلسطينيا استشهدوا منذ انطلاق مسيرات العودة قبل 13 شهراً قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وذكرت الوزارة أن من بين إجمالي الشهداء 59 طفلاً و10 سيدات، مشيرة إلى إصابة أكثر من 17 ألف آخرين بجروح جرى نقلهم إلى المستشفيات في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي ضمن المسيرات.

يأتي ذلك قبيل انطلاق جمعة تظاهرات جديدة ضمن مسيرات العودة عصر اليوم الجمعة بدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة التي أكدت أمس على استمرار المسيرات "بطابعها السلمي والشعبي وأنها غير قابلة للمساومة".