أكثر من 180 ألف شخص ادوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى

وطن: أكد مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب أن حوالى مئة وثمانين ألف مصل أدوا الصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان، وسط تشديد أمني إسرائيلي في القدس.

وقال الشيخ عزام الخطيب لوكالة الأنباء الإسرائيلية "وصل حوالي مئة وثمانين ألف مصل إلى المسجد الأقصى رغم الحواجز والانتشار الأمني الكبير".

وأضاف "انتهت الصلاة على خير داخل الأقصى وباحاته وقمت بتفقد كل المرافق من مراكز إسعاف ومراكز خدمات أخرى للمصلين".

وكانت سلطات الاحتلال قد اغلقت صباح اليوم الطرقات والشوارع المؤدية الى محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، والتي شملت اغلاق الشوارع في حي راس العامود ببلدة سلوان، وطريق أريحا وحي واد الجوز، ومفترق شارع المحكمة، وشارع السلطان سليمان، وشارع نابلس، ومفترق باب العامود/ مقطع القطار، ومفارق جورة العناب، وباب المغاربة، فضلا عن إغلاق الشوارع الرئيسية "الفاصلة" بين شطري المدينة المقدسة، وأهمها شارع رقم واحد.