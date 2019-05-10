الخارجية الأمريكية: بومبيو سيزور روسيا في غضون أيام وسيلتقي بوتين

وطن: أفادت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم الجمعة، بأن الوزير مايك بومبيو سيقوم بزيارة إلى موسكو وسوتشي في الفترة من 12 إلى 14 مايو، يجتمع خلالها مع القيادة الروسية.

وحسب البيان، فإن بومبيو سيتوجه في 14 مايو إلى سوتشي، حيث سيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث كافة جوانب الملفات الثنائية ومتعددة الأطراف".

وأضاف البيان أن بومبيو سيصل قبل ذلك إلى موسكو، حيث سيجتمع مع موظفي السفارة الأمريكية ورجال الأعمال والطلاب الأمريكيين، كما "سيضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول".

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الروسية، أن بومبيو سيزور روسيا يومي 14 و15 مايو الجاري، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا وفنزويلا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الرئيس بوتين قد يستقبل بومبيو خلال زيارته التي تعد الأولى له إلى روسيا منذ توليه حقيبة الدبلوماسية الأمريكية.

المصدر: إنترفاكس