الشرطة: مصرع شاب 23 عاما في حادث سير ذاتي لدراجة نارية قرب جامعة بيرزيت

رام الله - وطن: لقي اليوم المواطن بلال محمد صافي 23 عاماً من سكان مدينة رام الله مصرعه نتيجة حادث سير ذاتي وقع على مفرق الجامعة في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة أن عمليات شرطة محافظة رام الله والبيره تلقت اشارة حول وقوع حادث سير ذاتي لدراجة نارية في بلدة بيرزيت على الفور تم ارسال دورية من قسم حوادث السير والاسعاف للمكان وتبين ان سائق دراجة نارية فقد السيطره على الدراجة وانحرفت نحو جزيرة وسطيه وسقط سائقها عنها ولقي مصرعه على الفور حيث تم نقله الى المستشفى الاستشاري.

واكد البيان، بأن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقاً في ظروف وملابسات الحادث وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.