بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين قرب شاطئ السودانية غرب غزة

وطن: استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن زوارق الاحتلال التي تجوب عرض البحر فتحت نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب المدينة، الأمر الذي أجبر الصيادين على ترك شباك الصيد والعودة إلى الشاطئ خوفاً على حياتهم.

وعادة ما تستهدف بحرية الاحتلال قوارب الصيادين وتطاردهم في عرض البحر، وتمنعهم من الصيد رغم أنهم لا يتجاوزون المسافة المسموح لهم بالصيد خلالها.