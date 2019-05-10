فيديو .. مستوطنون وجنود الاحتلال يعتدون على عائله عماد ابو شمسيه

وطن: اعتدى مستوطنون وجنود من جيش الاحتلال على عائلة عماد ابو شمسية اليوم الجمعة في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

واعتدى المستوطنون وجنود الاحتلال على عائلة عماد ابو شمسية بالضرب تحت تهديد السلاح.

وليس هذا الاعتداء الاول على عائلة ابو شمسية، التي طالما يستهدفها جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وتوثق عائلة ابو شمسية اعتداءات المستوطنين في حي تل الرميدة، وهو ما يزيد من وتيرة الاعتداءات على العائلة التي تتعرض منازلها لهجوم بين حين واخر من قبل المستوطنين.

وكانت عائلة ابو شمسية قد وثقت بالتصوير جريمة اعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف ورمزي القصراوي في الحي .