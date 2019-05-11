"هلال القدس" بطلا لدوري المحترفين للمرة الثالثة

وطن: احتفظ فريق هلال القدس، بلقب دوري المحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه مساء الجمعة، على جبل المكبر بواقع ثلاثة اهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الخضر في ختام الجولة الـ22 والأخيرة.

واستطاع "الهلال" قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول الى فوز مكنه من تحقيق لقب الدوري.

جاءت بداية المباراة هجومية من "الهلال" قبل ان يفرض "المكبر" رتمه على مجريات اللعب حيث أعلنت الدقيقة 34 عن تقدم "المكبر" بالنتيجة بعد هدف حسين عبده، السيناريو جاء عندما نفذ مدحت علان كرة ثابتة الى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها عبده وبرأسه اودعها على يسار الحارس الذي لم يحرك ساكنا .

بعد الهدف اندفع "الهلال" مهاجما لكنه افتقد الى التركيز خاصة داخل الصندوق، بالمقابل "المكبر" لعب بثقة كبيرة دون ضغوطات مع مواصلته تهديد مرمى "الهلال".

ومع الدقيقة الثانية من بدل الضائع، وسع المكبر الفارق بهدف ثان عن طريق زهير شعبان، عندما ارسل محمد خالد الكرة الى داخل منطقة الجزاء سددها شعبان، صدها الحارس، قبل ان يتابعها نفس الاعب الى داخل الشباك .

الشوط الثاني، دخل "الهلال" مندفعا هجوميا منذ الحظة الأولى وتمكن في الدقيقة 49 من تقليص الفارق بواسطة محمود عويسات عندما صوب الكرة ارتطمت بالقائم، ثم هوت الى داخل الشباك.

لم يهدأ "الهلال" وواصل سيطرته في ظل تراجع "المكبر" واستطاع مع الدقيقة 53 إحراز هدف التعادل عن طريق نفس اللاعب "عويسات" بعدما وصلته الكرة داخل الصندوق وبكل ثقة سددها زاحفة على يمين الحارس.

بعد ذلك شهدت المدرجات تراشق جمهور الفريقين بالعبوات المائية قبل ان يعود الهدوء مرة أخرى.

الدقيقة 83 تصدى حارس "المكبر" لرأسية الدباغ حارما "الهلال" من هدف ثالث مؤكد .

ومع الدقيقة 84 عاد المتألق محمود عويسات الى احراز هدف فريقه الثالث بعد انفراده مع الحارس، ثم سدد الكرة زاحفة استقرت في زاوية المرمى اليسرى .

ضربة ركنية "للمكبر" في الدقيقة 88 نفذها زهير شعبان ارتطمت بالقائم، ثم ابعدها المدافع ثم تمكن منها الحارس، رافقها احتجاج من لاعبي "المكبر" بدعوى تجاوز الكرة خط المرمى .

حكم المباراة: للساحة براء أبو عيشه، وساعده محمود سالم وخلدون أبو قبيطة، ورابعا اشرف قدوس. راقبها فادي اللحام. مقيم حكام ميشيل حنانيا.