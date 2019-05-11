إصابة مواطن بطلق ناري شمال سلفيت

رام الله- وطن: أصيب مواطن، في وقت متأخر من مساء الجمعة، بجراح وصفت بالمتوسطة بعد إطلاق النار عليه في بلدة مردة شمال سلفيت.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبعد ورود معلومات لغرفة العمليات بوجود مصاب نتيجة إطلاق النار عليه ببلدة مردة على الفور تحركت قوة من المباحث العامة تساندها قوة من مديرية شرطة سلفيت ومركبة اسعاف وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات.

وبالبحث تبين أن مطلقي النار عليه تربطهم به صلة قرابة وهم من سكان محافظة نابلس، وان حالة المواطن الصحية مستقره.

وأضاف ارزيقات انه تم التنسيق مع شرطة محافظة نابلس لإحضار الأشخاص مطلقي النار لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.