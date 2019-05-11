غرق 70 مهاجرا على الأقل قبالة السواحل التونسية

وطن: غرق 70 مهاجر غير شرعي على الأقل في المياه الدولية قبالة سواح صفاقس التونسية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، الجمعة، إن مركب المهاجرين الذين لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية كان قد انطلق من سواحل زوارة الليبية.

وقال المتحدث محمد زكري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن جيش البحر (البحرية التونسية) انتشل حتى الآن ثلاث جثث بينما تستمر عمليات التمشيط بحثا عن مفقودين آخرين.

كما أفاد بأن قارب صيد تمكن من إنقاذ 16 مهاجرا تم تسليمهم للجيش وهم ينحدرون من دول افريقية.

وذكر زكري أن "الأرقام متضاربة بشأن من كانوا على المركب. ولا نملك رقما دقيقا لعدد الغرقى. لكن عمليات التمشيط مستمرة".