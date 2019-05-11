الإفراج عن الأسير فادي عياد من بيت لحم

رام الله- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال مساء امس الجمعة، عن الأسير فادي علي عياد من سكان مخيم الدهيشة في بيت لحم، بعد أن أمضى محكوميته البالغة عشرة أشهر، بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال.

ونظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حفل استقبال للأسير عياد، بمشاركة ممثلين عن القوى والفعاليات المختلفة، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية واللافتات المساندة للأسرى والمنددة بالممارسات القمعية بحقهم.

كما نظمت مسيرة سيارات جابت الشوارع المختلفة وصولًا إلى منزل عائلة الاسير المفرج عنه عياد في مخيم الدهيشة.