نقابة الاطباء لوطن: نشر قوة أمنية دائمة في مستشفى الدكتور خليل سليمان في جنين

رام الله- وطن: أكد الناطق الاعلامي لنقابة الاطباء في جنين د. نصر جعفر، تعليق خطواتهم الاحتجاجية في مستشفى الشهيد د.خليل سليمان الحكومي، والتي أعلنو عنها في وقت متأخر من مساء امس، بعد الاعتداء على طبيب في المستشفى.

وكانت نقابة الأطباء في جنين قد اعلنت عن تعليق العمل في مستشفى الشهيد د.خليل سليمان الحكومي السبت والدخول في إضراب مفتوح الأحد عقب الاعتداء على طبيب خلال عمله.

وقال في حديث لوطن: انه تم نشر قوة أمنية مشتركة و دائمة و على مدار الساعة في مستشفى الشهيد د. خليل سليمان في جنين و ذلك بقرار من محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب.

واضاف، طالبت النقابة بأن يشمل هذا القرار جميع المؤسسات الطبية في الوطن، وطالبت بزيادة عدد الكوادر في المؤسسات الطبية و توفير قانون رادع ضد الاعتداءات على الطواقم الطبية.

وفي تفاصيل الحادثة، نشرت النقابة على صفحتها العامة في موقع "فيسبوك" رواية لشاهد عيان كان في قسم الطوارئ وقت الاعتداء كتب:

"انا كنت بالمستشفى وقت الحادثة

طبيب الطوارئ مشغول بحجة تعبانه جدا ودخلو شباب معهم اخوهم رجلو بتوجعو واقع من كم ساعه ومستعجلين بدهم يلحقو الافطار

ماعجبهم انه طبيب الطوارئ حكالهم استنوا بس اخلص مع الحجة فاعتدوا عليه!"